ITUM – «On veut travailler en équipe pour le bien de la communauté, dans le respect de la démocratie.»

Le chef et les six conseillers élus aux élections d’Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam du 26 juin ont tous prêté serment en fin d’avant-midi jeudi au Musée Shaputuan. C’est après un lac-à-l’épaule de trois jours à la pourvoirie Moisie-Nipissis à la fin juillet que les élus connaîtront les dossiers qui leurs seront attribués par le chef Mike Mckenzie.

S’il se trouve avec un conseil majoritaire avec quatre membres de son équipe sur les six élus, Mike Mckenzie, qui entame une treizième année politique, parle de « travailler en équipe pour le bien de la communauté, dans le respect de la démocratie ».

« On a un mandat clair de la communauté. Les deux candidats (Zacharie Vollant et Jonathan St-Onge) ont démontré leur ouverture d’esprit. Je suis un chef très ouvert. Dans mon dernier mandat, je n’étais pas majoritaire et il y a plusieurs beaux dossiers qui ont passé pour le bien de Uashat et de Maliotenam », souligne l’homme de 45 ans, qui occupera la fonction de chef pour un troisième mandat.

Un des deux candidats qui ne s’affichaient pas dans l’équipe de Mike Mckenzie, Jonathan St-Onge, mentionne que « comme lors de ma première élections, j’ai toujours dit que j’étais dans l’équipe de Uashat mak Mani-utenam ».

La réunion de planification des 29, 30 et 31 juillet permettra à Mike Mckenzie de déléguer les dossiers aux élus.

« On ira avec les objectifs pour l’an 1, l’an 2 et l’an 3 ». Parmi les préoccupations et les objectifs, le chef Mckenzie parle de la représentativité de la femme. Il entend leur offrir deux voix, une à Uashat et une à Maliotenam. Le nouveau conseil devra aussi s’ajuster face au nombre de personnes autour de la table, le nombre de conseillers ayant passé de neuf à six.

« On veut améliorer les programmes et services (nouveau gymnase à venir annexé à l’aréna Mario-Vollant), décentraliser certains services (point de service de la SPUM à Uashat et Maliotenam et offre de transport vers différents lieux à Uashat et Sept-Îles) et travailler pour les plans de formations pour la jeunesse. Les aînés ont aussi une place importante. »

À la suite du lac-à-l’épaule, le chef et les conseillers rencontreront la direction et les cadres d’ITUM afin de démontrer leur collégialité.