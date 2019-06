Importante annonce des ministres Marc Garneau et Jonatan Julien mercredi au Port de Sept-Îles

Le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, et le ministre québécois de la Côte-Nord, Jonatan Julien, seront à Sept-Îles mercredi matin pour faire «une annonce importante». Tout porte à croire qu’ils annonceront la réfection du terminal de Pointe-aux-Basques, estimée à 20 millions de dollars.

Le quai intermodal de Pointe-aux-Basques avait été complètement fermé en octobre 2018 pour des raisons de sécurité. Les coûts de réfection doivent être assumés à parts égales par Québec, Ottawa et le Port de Sept-Îles.

Québec a déjà accepté de participer pour un tiers du montant requis, mais Transports Canada a rejeté la demande du Port à l’été 2018.

Transports Canada a toutefois lancé le 15 janvier le Fonds national des corridors commerciaux, doté d’une cagnotte de 2 milliards de dollars sur 11 ans. Le Port de Sept-Îles a présenté une demande en vertu de ce programme.

«[Ils] feront une annonce de financement destiné à favoriser les échanges commerciaux et la circulation des marchandises au Port de Sept-Îles», indique l’avis aux médias.

Le quai de Pointe-aux-Basques permet de transférer des marchandises et matériaux directement entre les navires, les camions et le chemin de fer de QNS&L menant à Labrador City et Schefferville.