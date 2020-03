« Il faut faire comme si on n’avait pas de cas et qu’on n’en voulait pas. » – Alain Thibault

Lors d’un point de presse commun ce matin avec la Ville de Sept-Îles, la Ville de Port-Cartier, Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (ITUM), la Cellule stratégie économique et le CISSS Côte-Nord, les maires des deux municipalités, Réjean Porlier et Alain Thibault, ainsi que le chef Mike Mckenzie, ont dressé le portrait de la situation dans leur milieu en cette situation de crise face à la COVID-19. Ils ont aussi fait part qu’il faut travailler en commun, en collaboration avec le CISSS et les directives du gouvernement.

Voici les grandes lignes des messages lancés par les intervenants :

Réjean Porlier, maire de Sept-Îles

« On est pratiquement dans les mesures d’urgence. On ne pensait jamais avoir à mettre ça à contribution. »

« Chacun dans nos territoires ont doit suivre la musique. Il y a une ligne directrice. »

« Il y a encore des gens qui prennent ça à la légère. Il devrait prendre ça sérieusement. Il ne faut pas penser qu’on sera à part des autres. »

Alain Thibault, maire de Port-Cartier

« Il faut faire comme si on n’avait pas de cas et qu’on n’en voulait pas. »

« Le premier ministre François Legault est un leader et les partis d’opposition soutiennent ses décisions. »

« Je demande aux gens de s’occuper des aînés, ils sont démunis. »

« Des gens nous écrivent sur les réseaux sociaux pour bloquer la Côte-Nord. Il y a des besoins essentiels. Il ne faut pas sombrer et mettre nos énergies à la bonne place. »

La Ville de Port-Cartier devrait aller dans le même sens que la Ville de Sept-Îles concernant la mesure qu’elle a prise lundi relativement aux taxes.

Mike Mckenzie, chef Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam