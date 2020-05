Hôpital de Sept-Îles : une zone de triage est en place pour les entrées et sorties

Une zone de triage est maintenant en fonction à l’Hôpital de Sept-Îles. Les usagers qui se présentent à l’urgence pour toutes raisons, sans avoir de symptômes de grippe ou de gastro, devront maintenant passer par la porte de la section C (accès aux cliniques externes et à l’urgence sur la rue Franquelin).

D’autres consignes pour les entrées et sorties selon les départements sont en place :

Entrée/sortie section C (accès aux cliniques externes et à l’urgence sur la rue Franquelin) :

Ophtalmologie

ORL

Médecine interne

Clinique de la douleur

Chirurgie

Urologie

Clinique pédiatrique

Dermatologie

Santé courante SANS symptômes de rhume, grippe, fièvre, diarrhée, perte de goût / odorat ou apparentés à la COVID-19

Urgence SANS symptômes de rhume, grippe, fièvre, diarrhée, perte de goût / odorat ou apparentés à la COVID-19

Entrée/sortie physiothérapie (porte à l’extrême gauche sur Père-Divet) :

Orthopédie

Gynécologie (planning familial, suivi de grossesse)

Oncologie

Hémodialyse

Pneumologie

Médecine nucléaire

Tapis roulant

Prélèvement

Radiologie (radiographie, scanner, IRM)

Entrée/sortie de l’urgence (accès par la rue Franquelin)

Clinique désignée d’évaluation

Problèmes de santé courants avec symptômes de rhume, grippe, fièvre, diarrhée, perte de goût / odorat

Urgence AVEC symptômes de rhume, grippe, fièvre, diarrhée, perte de goût / odorat ou apparentés à la COVID-19

Le Centre de santé et de service sociaux de la Côte-Nord rappelle que vous devez vous tenir à une distance de deux mètres d’autrui, et ce, en tout temps, et éviter le contact direct pour les salutations, comme les poignées de main et les accolades.

Il vous recommande de demeurer en isolement si vous présentez de la fièvre ou de la toux. Les mesures d’hygiène (se laver les mains 20 secondes et tousser dans son coude) sont les meilleurs moyens de se protéger contre les infections et de protéger son entourage.

Le CISSS indique que les usagers se présentant à l’urgence AVEC symptômes ou à la clinique désignée d’évaluation n’auront pas accès à la cafétéria (machines distributrices). Il est donc important de prévoir des breuvages et collations en quantité suffisante.