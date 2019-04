Havre-Saint-Pierre et Sept-Îles s’imposent en ringuette

Plusieurs équipes de Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre prenaient part au Tournoi de ringuette de Saint-Eustache du 5 au 7 avril. La récolte nord-côtière est fort intéressante, soit trois médailles d’or et une d’argent.

Les Acadiennes de Havre-Saint-Pierre reviennent à la maison avec deux titres de championnes. L’équipe novice C de l’Association de ringuette de Havre-Saint-Pierre a remporté l’or devant les Stars de 4-Cités grâce à une superbe victoire de 6 à 5, en fusillade. Les cadettes B ont également été couronnées de l’or, avec une victoire de 1 à 0 devant les représentantes de Montréal-Nord.

Dans la catégorie atome C, pour une troisième fois en autant de compétitions cette année, les Miss-Îles de Sept-Îles remportent les grands honneurs grâce à une victoire de 4 à 2 face à l’Attak de Saint-Eustache.

Les Miss-Îles novice B se sont malheureusement inclinées en finale devant les Stars de 4-Cités par la marque de 9-3. Elles reviennent à la maison avec une non-négligeable médaille d’argent.

Les Acadiennes atome C et benjamine C terminent leur tournoi avec une fiche d’une victoire et deux défaites. Les Miss-Îles cadette A finissent leur week-end avec une victoire, un revers et une nulle, ce qui ne leur a malheureusement pas permis de se classer pour la ronde des médailles.

Notons également la participation de la relève de ce sport, les filles du moustique de Sept-Îles et de Havre-Saint-Pierre, qui ont bien paru dans le volet participation.