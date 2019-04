Guylaine Guay a un véritable coup de foudre pour la Côte-Nord

L’auteure Guylaine Guay sera la présidente d’honneur de la 35e édition du Salon du livre de la Côte-Nord, son coup de cœur des événements littéraires dont elle a eu la chance de participer.

Mme Guay est une femme d’un enthousiasme et d’un positivisme contagieux. Elle aborde la vie en y voyant toujours le beau côté des choses. Cette auteure est également une animatrice, conférencière et comédienne diplômée de l’École nationale de l’humour. Elle est aussi chroniqueuse à l’émission Marina, sur les ondes de Radio-Canada.

Son salon chouchou

La présidente d’honneur n’a que des éloges à propos du Salon du livre de la Côte-Nord, que ce soit pour l’équipe, les bénévoles, mais également les fidèles lecteurs qui lui rendent visite. Sans oublier les fruits de mer qui lui donnent déjà l’eau à la bouche!

«C’est ma troisième présence à ce salon et je suis ravie d’en être la présidente d’honneur cette année. Moi et mes collègues auteurs avons toujours hâte de venir sur la Côte-Nord, parce qu’on est reçus chaleureusement et on y mange tellement bien. L’événement est super bien organisé et c’est un véritable coup de foudre pour moi.»

Clovis est toujours tout nu

Guylaine Guay profitera de sa présence à Sept-Îles pour présenter son tout dernier livre, Clovis est toujours tout nu.

Dans cette ère ou l’acceptation des différences est de plus en plus mise de l’avant, ce roman se veut un outil intéressant pour les parents, enseignants et éducateurs. On y aborde le droit à la différence, l’ouverture aux autres et l’autorisation d’en rire.

Elle même mère de deux garçons autistes, la présidente d’honneur s’est inspirée de son vécu pour écrire ces lignes empreintes de s17implicité, d’humour et de tendresse.

«Clovis, c’est mon plus vieux. Quand il était plus jeune, il adorait se promener tout nu, c’est inspiré de lui. Je suis emballée de voir que les professeurs lisent mon livre à leurs élèves et qu’il peut servir d’outil pour aborder les différences.»

Guylaine Guay fera la lecture de son roman devant le public à quelques reprises lors du Salon du livre. Pour connaître l’horaire complet de l’événement, rendez-vous sur la page Facebook de l’événement qui en sera à une 35e édition du 25 au 28 avril prochain. Vous pouvez aussi consulter le programme qui se trouve dans le Journal Le Nord-Côtier du 17 avril.