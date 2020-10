Gervais Malleck et les Innus de Pakua Shipu/Saint-Augustin obtiennent des engagements de la STQ

Le blocus du conseiller Gervais Malleck jeudi matin (22 octobre) à la traverse Saint-Augustin/Pakua Shipu demandant à la Société des traversiers du Québec (STQ) un meilleur service aura porté ses fruits. Les Innus des deux communautés ont eu l’engagement de la STQ pour des traversées supplémentaires.

Pour les prochains jours, et ce à compter d’aujourd’hui (23 octobre), il y aura pour vendredi, samedi, lundi et mardi un départ de plus de Pakua Shipu à 19h et un départ de Saint-Augustin à 19h15.

Une rencontre devrait avoir lieu la semaine prochaine entre la STQ, des représentants du conseil de bande et la municipalité de Saint-Augustin pour discuter de l’horaire de service pour répondre aux besoins des deux communautés.