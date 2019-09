François Corriveau entend supporter l’écotourisme

C’est dans le décor naturel du Parc Nature de Pointe-aux-Outardes que le conservateur François Corriveau s’est exprimé pour faire valoir ses engagements en matière d’écotourisme et de tourisme d’aventure.

Pour le candidat, tout est pourtant en place pour favoriser ces deux facettes du tourisme avec les orientations stratégiques de Développement économique Canada mais à son avis, « les intervenants du milieu touristique doivent se battre seuls pour obtenir le support financier du fédéral. »

« Les programmes sont là, mais il n’y a personne pour supporter les promoteurs », a fait valoir M. Corriveau, ajoutant qu’à ses yeux, « le gouvernement de M. Trudeau s’occupe surtout des régions métropolitaines ».

Advenant son élection, François Corriveau entend mettre tout son poids dans la balance pour augmenter le soutien financier auquel ont droit les entreprises et organismes de la Côte-Nord, particulièrement ceux qui oeuvrent en écotourisme comme le Parc Nature. « Je m’engage à établir un budget vraiment défini pour les régions afin d’éviter qu’il soit détourné vers les grands centres », a-t-il précisé.

Le porte-couleur du Parti conservateur dans Manicouagan s’est aussi prononcé à propos d’un sondage national dévoilé jeudi, où on apprenait notamment que près de la moitié des Canadiens, soit 46 %, n’était pas prêt à débourser un sou de plus dans leurs taxes et impôts pour lutter contre les changements climatiques.

« C’est préoccupant que les gens ne veuillent pas payer plus cher, mais le gouvernement a un rôle à jouer pour les aider à prendre ce genre de décision et il devra aussi légiférer. On ne peut pas être hypocrite et se mettre la tête dans le sable », a-t-il fait valoir en rappelant que les gaz à effet de serre ont augmenté au cours des quatre dernières années.