François Corriveau au Manoir avec ses militants

Le candidat conservateur François Corriveau n’a pas tardé à joindre les rangs de son équipe afin de passer la soirée électorale dans une grande salle de l’Hôtel Le Manoir de Baie-Comeau.

Photographié en compagnie d’une vingtaine de supporteurs sur le coup de 21 h 10, l’aspirant des Bleus dans Manicouagan avait l’intention de vivre ces moments en compagnie de son équipe et en profite pour lancer l’invitation au reste de la population.

« Je ne voulais pas rester à l’écart trop longtemps et c’est ici que je voulais être. L’action va commencer bientôt et on va savoir si on peut surprendre bien du monde », a résumé brièvement le directeur général de la Ville de Baie-Comeau sans aller trop loin dans ses prédictions.