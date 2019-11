Franc succès pour l’Open Shotokan

L’Institut de karaté shotokan de Sept-Îles (IKSSI) a reçu quelque 140 karatékas ce week-end à l’occasion de la quatrième édition de l’Open Shotokan. L’ouverture de la compétition s’est faite au son du teueikan et au rythme du makusham.

Pour l’occasion, l’IKSSI a nolisé un autobus, le shoto-bus, qui a pris sur son chemin des karatékas de Saint-Adolphe-d’Howard, Montréal, Longueuil, Québec et Les Escoumins. Ceux de Havre-Saint-Pierre étaient aussi du rendez-vous.

Pour cette quatrième édition, le club a décidé de profiter de l’occasion pour faire vivre et découvrir la culture innue aux participants. Un shaputuan avait été dressé à l’arrière de l’école Manikanetish, où se tenait la compétition.

« Ça été un succès sur toute la ligne, affirme le directeur de l’IKSSI, Marco Coulombe. Les participants ont vraiment apprécié. L’ouverture a été faite par Paul-Arthur McKenzie, qui a joué du teueikan. Ensuite, le chef Mike McKenzie a lancé le makusham. Tout le monde a embarqué. Même ceux qui étaient dans les tribunes sont venus nous rejoindre. Plusieurs ont dit qu’ils voulaient rester plus longtemps la prochaine fois. »

M. Coulombe aurait souhaité plus de participation. En effet, l’édition 2028 avait rassemblé quelque 175 participants. Il indique qu’un problème de réservation de plateau sportif a retardé l’envoi des invitations.

Sept-Îles se démarque

Durant l’avant-midi, les participants s’affrontaient aux épreuves de kata (forme). La compétition était divisée en 18 catégories différentes, en fonction de l’âge et des ceintures. Les Septiliens

y ont remporté 29 des 54 titres.

L’après-midi a été consacré aux kumites (combats), regroupant cette fois 16 catégories. Cette fois, les Septiliens sont montés à 26 reprises sur le podium.

Sélection

Deux karatékas de l’IKSSI participeront le 8 décembre prochain à la deuxième sélection afin de faire partie de l’équipe Québec. Il s’agit de Mélina et Émilie Coulombe.

Open Shotokan – Les médaillés de la région

Institut de karaté Shotokan de Sept-Îles

Kata

Or : Alain Méthot (Hommes adultes – noir), Sébastien Fiola (Hommes adulte – marron), Mélodie Lapierre (Mixte adultes – blanche), Marie-Andrée Joubert (Mixte adultes – orange), Lucie Boudreault (Mixte 9-11 ans – marron), Mélina Coulombe (Mixte 12-14 ans – marron noir) et Émilie Coulombe (Femmes 15-17 ans – marron noir)

Argent : Steven Cormier (Hommes adultes – noir), Jenny Cummings (Femmes adultes – marron noir), Yan D’Avril (Hommes adultes – marron), Logan Toussaint (Mixte 7-9 ans – blanche jaune), Samuel Girard (Mixte 7-9 ans – verte et bleue), Aiden Turbis (Mixte 10-12 ans – verte et bleue), Mathias Normand (Mixte adultes – blanche), Yves Rock Normand (Mixte adultes – orange), Marieve Fortin (Mite adultes – verte et bleue), Éliam Carrier (Mixte 9-11 ans – marron) et Samuel Rondeau (Mixte 12-14 ans – marron noir)

Bronze : Marc Bérubé (Hommes adultes – noir), Nadia Côté (Femmes adultes – marron noir), Maxime Maheu (Hommes adultes – marron), Megan Coulombe (Mixte 7-9 ans – blanche jaune), Léandre Boréla (Mixte 7-9 ans – orange), Mélodie Bell Thériault (Mixte 7-9 ans – verte bleue), Marie-Chantale Lemieux (Mixte adultes – blanche), Mireille Duchaîne (Mixte adultes – orange), Adrien Boréla (Mixte adultes – verte et bleue), Élie Lancup (Mixte 9-11 ans – marron) et Andrew Boulay (Mixte 12-14 ans – marron noir)

Kumite

Or : Alain Méthot (Hommes adultes – noir), Logan Toussaint (Mixte 7-9 ans – blanche jaune), Marie-Andrée Joubert (Mixte adultes – blanche jaune orange), Lucie Boudreault (Mixte 9-11 ans – marron) et Samuel Rondeau (Mixte 12-14 ans – marron)

Argent : Sébastien Fiola (Hommes adultes – marron noir), Nadia Côté (Femmes adultes – marron noir), Léandre Boréla (Mixte 7-9 ans – orange), Aiden Turbis (Mixte 10-12 ans – verte et bleue), Abigaëlle Pigeon (Mixte 7-9 ans – verte et bleue), Mireille Duchaîne (Femmes adulte – blanche jaune orange), Marc Cormier (Hommes adultes – verte et bleue), Élie Lancup (Mixte 9-11 ans – marron), Mélina Coulombe (Mixte 12-14 ans – marron) et Émilie Coulombe (Femmes 16-17 ans – marron)

Bronze : Steven Cormier (Hommes adultes – marron noir), Nylan Joseph (Mixte 5-6 ans – blanche orange), Kyle Jérôme (Mixte 10-14 ans – blanche jaune), Zachary Lavoie (Mixte 7-9 ans – blanche jaune), Gabrielle Dussault (Mixte 7-9 ans – orange), Jasmin Arsenault (Mixte 7-9 ans – verte et bleue), Mélodie Lapierre (Femmes adultes – blanche jaune orange), Martin Lévesque (Hommes adultes – verte et bleue), Éliam Carrier (Mixte 9-11 ans – marron), Mathieu Sinclair (Mite 12-14 ans – marron) et Frédérick Drapeau (Hommes 16-17 ans – marron)

Karaté Shotokan de la Minganie

Kata

Argent : Solène Lussier (Mixte 12-14 ans – verte et bleue)

Kumite

Or : Solène Lussier (Mixte 12-14 ans – verte et bleue)