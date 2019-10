Franc succès pour le Vieux-Poste hanté

Quelque 3420 personnes ont été visité le Vieux-Poste hanté en fin de semaine passée. C’est 1453 personnes de plus que pour la première édition s’est tenu l’an passé.

« Cette année, 130 bénévoles ont donné de leur temps, tant à l’atelier de fabrication des décors et des costumes, qu’à la planification logistique, qu’au jeu d’acteur. Ce sont 68 jeunes des écoles Manikoutai, de l’IESI, du CRÉA Uashat mak Mani-Utenam et des Scouts de Sept-Îles, en plus d’autres talentueux bénévoles Innus et non-autochtones de tous les horizons, qui ont collaboré à la création de cette expérience d’épouvante », a mentionné la présidente de l’organisme Marée motrice, Alex Rodrigue.

De plus, les jeunes impliqués dans la Coop Les Pains du Roi, de l’école Manikoutai, ont cuisiné des galettes et des gâteaux à la citrouille pour les bénévoles, avec les retailles des citrouilles qui ornaient le site. Une quarantaine de familles ont participé à l’activité de décoration de citrouilles et de maquillage.

Les bénévoles du Relais pour la vie ont amassé 250$ en dons sous le chapiteau d’accueil, aux Galeries Montagnaises.

« Merci à nos talentueuses maquilleuses, Marilyn Poirier et Catherine Harton! Merci au gardien du Vieux-Poste de Sept-Îles d’avoir encadré les équipes pour que nous réussissions à produire cet événement dans le respect des lieux. Merci de tout coeur à vous toutes et tous, tshinashkumitinau ! Nous tenons à remercier le Musée Régional de la Côte-Nord d’avoir accueilli notre événement au Vieux-Poste », a ajouté Mme Rodrigue.

Le Vieux-Poste hanté a été rendu possible grâce à de nombreux partenaires soit Sports et Loisirs ITUM en tête, supporteur de l’événement de la première heure, la Ville de Sept-Îles, ITUM, l’Entente de développement culturel, le Port de Sept-Îles, Plomberie Nelson Santerre, Multi Logis, UMEK, Pêcheries Uapan, CKAU, la SDEUM, Mishkau Construction, Les Galeries Montagnaises, BMR, Boucherie Napoléon, Simplex, Sani-Manic, Shetush Electric, Rôtisserie St-Hubert, Micro 7Cur, Sonorisation Trans-musical, Musée Shaputuan, La p’tite brocante Sept-Îles, Capitale en Fête, Numérik Solutions, Renard Bleu et Provigo.

Le jeu d’évasion

Le prochain événement organisé par Marée Motrice est « Le jeu d’évasion » qui aura lieu les 31 octobre, 1er et 2 novembre. L’expérience se déploiera en une heure d’énigmes à résoudre. Les billets seront en vente dès demain, pour des équipes de 4 à 8 personne, au coût de 10 dollars par personne. Surveillez la page Facebook de Marée Motrice pour tous les détails.