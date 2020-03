(MISE À JOUR) Fermeture de tous les commerces non essentiels : le Québec mis sur pause pendant trois semaines

Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé une nouvelle mesure pour éviter la propagation de la COVID-19 : tous les commerces et entreprises non essentiels doivent fermer leurs portes, et ce, au plus tard le 24 mars à minuit jusqu’au 13 avril, minimum.

« Le Québec est mis sur pause pendant trois semaines, a affirmé M. Legault lors de son point de presse quotidien. Nous sommes rendus à une étape plus critique qui nécessite une telle mesure à mon avis nécessaire. »

Quant aux services essentiels, le gouvernement du Québec continue de mettre la liste à jour régulièrement. Pour le moment, il s’agit encore des épiceries, pharmacies, tous les commerces de la chaîne alimentaire incluant le transport de la nourriture, les pompiers, ambulanciers ainsi que le réseau de la santé.

« Tous ces services continueront d’être donnés », a-t-il affirmé. Cette liste exclut toutefois les chantiers de la construction ainsi que les alumineries, « sauf exception ».

Les entreprises de communication sont quant à elles considérées comme un service essentiel. « Les médias sont importants dans le ralentissement de la propagation de la COVID-19. Ils informent la population sur les mesures et directives », a précisé le premier ministre québécois.

Cette nouvelle directive est en lien avec la constatation que la transmission communautaire du coronavirus est commencée. « On entre dans une nouvelle étape de cette bataille contre le coronavirus. On a toutes les raisons de croire qu’il commence à y avoir de la transmission communautaire », a déclaré François Legault.

Liste des commerces et services non-essentiels qui devront fermer à compter du 24 mars à minuit publiée par le gouvernement du Québec : ICI