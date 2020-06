Ferme maricole Purmer : Se relaxer et déguster les produits de la mer

Le ferme maricole Purmer, basée sur l’île de la Grosse boule dans l’archipel de Sept-Îles, a déjà ouvert ses portes. Seules les excursions ne reprendront qu’à partir du 1er juillet.

Lorsque vous vous rendez à la ferme Purmer, plusieurs options s’offrent à vous. Dormir deux nuits sur place dans une yourte ou un chalet ou profiter de l’excursion de 2h30 avec dégustation des produits de la mer comme des chips aux algues par exemple. Sur place, vous pourrez acheter des produits de la mer avec parfois quelques surprises.

Dormir sur place

Plusieurs yourtes sont disponibles à la location. Elles peuvent accueillir jusqu’à huit personnes. Modernes et bucoliques, elles disposent chacun d’une cuisinière au propane, d’un chauffage d’appoint, d’un séjour et bien sûr de chambres. Il vous faudra venir avec vos sacs de couchage et votre épicerie. « Cette année, nous avons amené l’eau courante dans les yourtes », précise Sandra Blais, la propriétaire. « Nous mettons en place aussi des douches solaires. » Vous pouvez aussi opter pour le chalet qui est tout aussi bien équipé.

Pendant votre séjour sur l’île vous pourrez vous adonner au kayak, au paddle ou encore faire des randonnées sur les chemins pédestres. Vous reposer sur la plage est aussi une option. Tout y est calme et cela vous permettra de réellement déconnecter et vous relâcher. Tout ce que l’on peut souhaiter dans le cadre de vacances reposantes.

Les excursions

À partir du 1er juillet, vous pourrez choisir l’option excursion. Pour une durée de 2h30, vous monterez sur un bateau pneumatique avec 12 personnes. Les masques y seront obligatoires cette année en raison de la pandémie. Le bateau et les gilets de sauvetage seront, bien entendu, désinfectés. « Notre capitaine vous ouvre les portes d’un véritable paradis. Vous lèverez le voile sur les techniques fascinantes de l’élevage marin et goûterez aux produits cultivés par la ferme. »

« Avec la pandémie, nous avons surtout été impactés en ce qui concerne la production », confie Sandra Blais. « Cette semaine, nous avons débuté la cueillette des algues. »

Historique

La ferme Maricole Purmer voit le jour en 1994 sur la Grosse Boule, l’un des sept paradis de l’archipel des Sept Îles. Elle appartient alors au pêcheur commercial, Serge Gagnon, qui souhaite y pratiquer l’élevage de moules.

En 2007, une passionnée de la mer nommée Sandra Blais acquiert l’entreprise et commence à y cultiver des moules, des pétoncles et des algues. Au fil des années, elle y installe des yourtes et développe le potentiel touristique d’une ferme unique en son genre : un camp de jeune, un site de villégiature, des excursions en mer et toute une gamme d’activités de plein air!