Élan de générosité attendu ce dimanche pour l’Élyme des sables

La population nord-côtière est invitée à se montrer généreuse comme elle sait si bien le faire, ce dimanche 7 avril, alors que se tiendra la 10e édition du Téléradiothon – La Récolte, événement au profit de l’Élyme des sables, la maison de soins palliatifs de Sept-Îles.

L’organisation espère voir un montant avoisinant les 215 000$ lorsqu’elle présentera son chiffrier final dimanche vers les 18h aux Galeries Montagnaises, lieu de la tenue de l’événement, qui se déroulera sous la présidence d’honneur de Me Luc Dion.

En musique

De 12h à 18h, plusieurs artistes défileront sur la scène installée dans le mail du centre commercial pour le Téléradiothon «La Récolte». Les Yvan Pedneault, Laurence Castera, Yoan, En Barque, Scott Pien Picard, Nathalie Noël, Audrey-Ann Leblanc en duo avec son père Éric, Michel Villeneuve, Guy Porlier, Tam Ti Delam, l’Arc-en-Son et Lauryna Beaulieu animeront l’événement en chansons et en danses.

Le Téléradiothon sera aussi l’occasion de témoignages, d’images des neuf premières éditions et de surprises. Tommy Auger, Valérie Dionne, Éric Martin, Caroline Michaud et la recrue Nelly Bouchard assureront l’animation. D’autres personnes se joindront à eux.

Vous êtes donc attendus en grand nombre aux Galeries Montagnaises ce dimanche. Vous pourrez également suivre ce rendez-vous annuel via NousTV ou via la webdiffusion retransmise au www.elymedessables.com/. Il est possible de faire votre don en tout temps via ce site.