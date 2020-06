Du baby-foot à l’école Marie-Immaculée

Les cours d’éducation physique d’ici la fin de l’année scolaire à l’école Marie-Immaculée de Sept-Îles se passeront dans la cour extérieure, si Mère Nature le veut bien. Le baby-foot humain, concept mis en place dans quelques établissements ailleurs en province, sera à l’honneur.

« Ça fait du bien! Enfin de quoi de différent », s’est réjouie Marie-Josée Bergeron, une des deux enseignantes en éducation physique de l’école Marie-Immaculée.

Depuis le retour en classe le 11 mai, Mme Bergeron et sa collègue Jessica B. Reis étaient limitées dans les possibilités pour faire bouger les élèves, surtout lorsque les cours doivent se tenir à l’intérieur, en classe et non dans le gymnase, en raison de la météo.

« Les enfants, ça leur manquait un sport d’équipe », a renchéri Mme Reis. « Ils avaient des étoiles dans les yeux ce matin (4 juin) ».

Les deux enseignantes souhaitent que la météo soit favorable pour les deux semaines à venir, question de ne pas avoir à se casser la tête pour faire bouger les élèves qui ont deux cours d’éducation physique par semaine. « On a fait des choses qu’on ne faisait pas avant », a lancé Mme Bergeron. Just Dance s’est retrouvé au programme quelques fois en classe, tout en respectant le 2 m de distanciation physique.

Mme Reis, initiatrice du projet de baby-foot humain à l’école Marie-Immaculée, tient à remercier les partenaires qui ont contribué à la réalisation du projet, particulièrement Lauremat à titre de commanditaires majeurs pour les palettes de bois et les matériaux.