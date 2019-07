Déversement de l’eau usée au domaine Lévesque : solution temporaire à venir

La patience est de mise pour encore quelques semaines au domaine Lévesque à Moisie, où le déversement de l’eau usée est apparent sur la plage. Une solution temporaire sera mise en place prochainement. La Ville est en attente de l’aval du ministère de l’Environnement.

«Visuellement, ce n’est pas beau à voir. Les solutions temporaires sont rares», a évoqué le maire de Sept-Îles, lundi, lors de la séance du conseil municipal. Une intervention de Réjean Porlier qui a été faite en réaction à la publication de photos sur les réseaux sociaux.

La situation est connue de la municipalité depuis le mois d’octobre, mais elle doit avoir l’accord du ministère de l’Environnement pour la solution temporaire. Après un premier refus, la municipalité est revenue à la charge dernièrement.

«On n’est pas insensible à cette situation. Ça fait longtemps qu’on en parle. On a fait faire une étude pour l’absorption du sol. On fera sortir l’émissaire plus loin, à 400 mètres, pour qu’il sorte dans la mer avec un diffuseur», a mentionné le directeur général de la Ville de Sept-Îles, Patrick Gwilliam. La situation actuelle aurait été causée par l’érosion.

Pour la solution permanente, la Ville parle du 31 décembre 2019 comme échéancier.