Deux mille médecins répondent à l’appel de François Legault

Lors de sa conférence journalière du 16 avril, François Legault a précisé que la réponse à son appel d’aide pour les CHSLD, lancé la veille, a obtenu une très bonne réponse.

François Legault, premier ministre du Québec, a précisé que la situation était sous contrôle dans les hôpitaux mais qu’elle était encore difficile dans les CHSLD. « Hier, j’ai lancé un appel à destination des médecins pour qu’ils viennent apporter leur aide auprès de nos aînés. Depuis hier, nous avons reçu la réponse de 2000 médecins qui ont accepté de répondre à mon invitation », a-t-il précisé.

Pour lui cet apport de personnel va être un gros défi : « il va falloir faire travailler tout ce monde-là ensemble. Cela ne va pas être parfait mais nous allons nous ajuster au fur et à mesure ». Pour lui la priorité est de s’occuper des aînés. « Je suis convaincu qu’avec de la bonne volonté, nous pouvons nous occuper de cette urgence nationale. Dans les prochains jours, je suis sûre que nous allons entendre que les tâches ne sont pas bien définies mais nous allons nous ajuster ».

Face aux critiques sur la non réponse aux candidatures posées sur le site Je contribue, la ministre Danielle McCann a répondu : « 3000 personnes sur les 40 000 qui se sont proposées sur le site Je contribue, ont été recrutée. Mais nous avons besoin de personnel qualifié dans nos CHSLD ».

Une demande au gouvernement fédéral

Il est aussi revenu sur la demande d’aide envoyer au gouvernement fédéral en précisant que ce seront 60 à 100 personnels de l’armée, qualifiés, qui pourraient venir en renfort. Face aux critiques de certaines personnes ayant envoyé leur candidature et qui n’ont pas eu de réponse, il a précisé : « quand les personnes ont des qualifications et se trouvent dans les bonnes régions, elles ont été contactées. Il se peut que certaines soient passées entre les mailles du filet et je les invite à nous recontacter ». De plus, les finissants en études de santé vont recevoir un appel dans les jours à venir en aide.

Il a aussi apporté une précision sur une annonce de la veille comme quoi tous les CHSLD avaient été visités : « tous les CHSLD publiques ont été visités et les autres sont en cours ».

Un déconfinement progressif

Selon François Legault, la situation étant stabilisée, le gouvernement travaille actuellement sur un plan de déconfinement progressif avec tout d’abord les entreprises. « Mais pour le moment, il n’est pas question de rouvrir les écoles. »

Il a conclu en remerciant tous les travailleurs de l’ombre, notamment les télé-aidants, tous ceux qui répondent au téléphone pour les services d’urgence.