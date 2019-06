Des petits gestes d’une grande importance

La journée mondiale de l’environnement se déroule le 5 juin. La population fait face à plusieurs enjeux écologique et à présent, que peux faire un simple citoyen dans son quotidien, afin de diminuer l’impact de ses habitudes et comportements sur ceux-ci? Il est certain que si chacun modifie quelques petites habitudes, il y aura d’énormes répercussions au bout du compte.

Lea Vaillancourt et son conjoint Charles Desrosiers sont associés-propriétaires de l’Épicerie Le Renard Bleu de Sept-Îles et de Port-Cartier. Ils se sont joints à Évelyne Lalancette et son conjoint Pierre-Luc Minier, qui ont tout d’abord ouvert la succursale de Port-Cartier.

«Charles avait écrit un texte de félicitations à Évelyne, lui partageant également son intérêt de partir une succursale à Sept-Îles. Environ huit mois plus tard, elle nous contactait pour voir si nous étions toujours intéressés», raconte Lea.

Ces deux couples sont habités par des valeurs de respect et d’engagement, en plus de vouloir offrir à la population des choix écologiques et économiques.

«Ça fait longtemps que nous faisons du compostage à la maison, que nous nous informons sur les produits locaux. Ce projet venait vraiment rejoindre nos valeurs», partage la femme d’affaire originaire de Sept-Îles.

Plusieurs options sont disponibles pour les gens qui désirent diminuer l’empreinte écologique que leurs comportements laissent en héritage à la planète. La plus grande difficulté étant de changer nos habitudes.

«Plusieurs clients ne sont pas habitués, entre autres, avec le fait que c’est du vrac et que tu dois apporter tes propres contenants. Mais nous prenons le temps de faire le tour avec eux et de leur expliquer les différents services offerts», ajoute-t-elle.

Une épicerie lente

La clientèle de l’Épicerie est très diversifiée, il y a les habitués, les travailleurs, mais également plusieurs curieux qui viennent découvrir cette Épicerie très différente de celles des grandes chaînes.

«C’est une Épicerie parfaite pour le dimanche, les gens sont plus en mode relaxe. Tu prends ton temps pour découvrir les produits, pour peser tes pots, les remplir, veux veux pas ça prend un peu plus de temps», explique la propriétaire.

Plusieurs alternatives

Les produits offerts au Renard Bleu sont nombreux et diversifiés, mais une chose les rallie, ils sont tous le plus écologique possible. Que ce soit dans la diminution de l’emballage, le choix des produits utilisés, ou encore les ingrédients contenus dans les aliments.

«Nous essayons d’acheter local le plus possible. En diminuant le transport, il y a moins de pollution. Aussi, l’achat en vrac permet de diminuer considérablement le suremballage et notre quantité de résidus domestiques», précise la copropriétaire.

Au Renard Bleu, on retrouve plusieurs aliments en vrac, des produits nettoyants écologiques, des produits d’hygiène respectueux de l’environnement et des dizaines de trucs astucieux permettant de diminuer l’empreinte écologique.

«Nous avons plusieurs produits réutilisables, tel que les pailles, les sacs à sandwich, les emballages pour le frigo, les essuie-tout à usages multiples, et bien d’autres», énumère Mme Vaillancourt.

L’Épicerie est ouverte à tous les jours. Ils offrent également des paniers de fruits et légumes diversifiés aux personnes qui se sont inscrites au préalable. Pour plus d’informations, visitez la page Facebook Renard Bleu.

«En résumé, nous permettons de réduire la production personnelle des déchets, c’est souvent plus économique en vrac, ça réduit le gaspillage et on encourage l’achat local», conclut Lea Vaillancourt.