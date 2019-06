Des investisseurs relancent Fabnor

Un groupe de quatre investisseurs, groupe formé de Charl-Pol, Construction & Expertise PG, Raoul Thibault et Éric Lizotte, relance les activités de l’usine Fabnor.

Cette acquisition fait en sorte que l’usine devient un des grands équipementiers et fabricants de pièces mécano-soudées pour l’industrie lourde au Canada.

Le président de Charl-Pol, M. Richard Tremblay, et le vice-président de Construction & Expertise PG, M. Sébastien Tessier, ont décidé d’unir leurs forces afin de relancer cette usine emblématique de plus de 60 ans d’existence, en s’associant à M. Thibault et M. Lizotte.

Les nouveaux acquéreurs «visent d’atteindre 20 millions en chiffre d’affaires et la création de 150 emplois».

«La qualité de la main d’œuvre locale a grandement motivé la relève de Charl-Pol qui estime maintenant pouvoir enfin envisager des contrats auparavant plus difficiles à gagner», a souligné dans un communiqué M. Richard Tremblay, vice-président du conseil d’administration de la nouvelle entreprise.

De son côté, Sébastien Tessier, président du conseil d’administration, mentionne que «nous voulons s’assurer que les contrats de fabrication de la Côte-Nord soit fabriqué à Sept-Îles par les gens d’ici.»