Des nouveaux fonds pour aider les organismes

Depuis le 5 octobre, le gouvernement du Canada verse les sommes restantes provenant du Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC) de 350 millions de dollars via les Centraide United Way Canada (CUWC), les Fondations communautaires du Canada (FCC) et la Croix-Rouge canadienne (CRC).D

Les deux Centraide de la Côte-Nord reçoivent ainsi plus de 90 000 $ qui vont servir « à aider les communautés à poursuivre le soutien aux personnes vulnérables et ainsi de faire face aux conséquences de la pandémie », précise l’organisme par voie de communiqué.

Les demandeurs peuvent commencer à soumettre leurs demandes dès maintenant. La fin de l’appel de proposition est fixée au 30 octobre. Les formulaires de demande sont accessibles via les sites internet des deux Centraide.

« Ce fonds, c’est de l’oxygène pour nos organismes communautaires si essentiels au bien-être de toute la population », indique la députée de Manicouagan, Marilène Gill.