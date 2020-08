Dernière chance pour le repas moules-frites

Il vous reste moins d’une semaine pour réserver votre repas Moules-Frites organisé par Centraide Duplessis qui a lieu le 22 août. Vous avez jusqu’à mercredi 12 pour acheter vos billets.

Sur les 300 billets en vente il n’en reste actuellement que 43, autant dire qu’il faut se dépêcher pour avoir la chance d’en profiter. Vous pourrez venir retirer votre repas entre 16 heures et 20 h 30 au restaurant Le Bavard et l’Ivrogne qui consacre sa journée à cet événement. Le repas sera composé d’une entrée de duo de tartare, un repas de moules et de frites, un dessert, le tout accompagné d’une bière de la Microbrasserie La Compagnie.

Les participants pourront choisir de déguster leur repas dans le confort de leur maison ou encore en plein air dans un espace aménagé pour l’occasion, près du Vieux-Quai. Un spectacle en direct y aura lieu avec le groupe local Tempo de 19 heures à 22 heures. Il sera aussi retransmis par le biais de Facebook.

« Dans le contexte actuel de pandémie de COVID-19, le comité organisateur a dû revoir la formule de l’événement afin de se conformer aux mesures sanitaires recommandées par la santé publique afin de limiter la propagation du virus. C’est pour cette raison que cette année le souper sera proposé en formule pour emporter », précise l’organisme.

« Encan virtuel et moitié-moitié sont aussi parmi les activités proposées aux participants afin de récolter des dons pour la campagne 2020 de Centraide Duplessis. Toutes les recommandations de la Santé publique seront respectées sur le site de l’événement.» L’encan virtuel va débuter le 17 août, vous pouvez suivre toutes les nouvelles par le biais de la page Facebook de Centraide Duplessis.

Vous pouvez vous procurer vos billets sont dès maintenant au coût de 65 $ par personne, sur le site web centraideduplessis.org ou encore par téléphone au 418-962-2011, poste 2.