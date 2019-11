Défilé du Père Noël à Port-Cartier ce week-end

Le défilé « D’un sapin à l’autre » aura lieu le samedi 16 novembre dès 15h30. L’événement est organisé par la Chambre de commerce de Port-Cartier et l’organisme Popco pour faire vivre la magie de Noël dans les rues de Port-Cartier.

Chars allégoriques, personnages costumés et musique animeront la ville tout au long du parcours. Le départ du défilé aura lieu au sapin d’ArcelorMittal et se terminera au sapin de la Ville où il sera possible d’admirer les feux d’artifice.

« Nous sommes très reconnaissants du soutien de notre partenaire principal – ArcelorMittal – car cette année encore, le défilé bien apprécié par la communauté port-cartoise est rendu possible grâce à leur financement », a mentionné la Chambre de commerce par voie de communiqué.

Plus de 20 entreprises et organismes locaux ainsi ont confirmé leur participation. Le comité organisateur informe la population que les ponts seront fermés à la circulation ainsi qu’un côté du boulevard des Îles et ce, de 15 h 30 à 18 h pour permettre le passage du défilé.