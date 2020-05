De la bonne utilisation du masque

Même si le gouvernement canadien ne peut obliger les gens à porter un masque comme c’est le cas dans d’autres pays, il est tout de même fortement conseillé. Mais masque à usage unique ou masque en tissu ? Que faire avec après son utilisation ? Comment l’entretenir ?

Un masque ou un couvre-visage doit vous permettre de respirer facilement, être changer dès que possible s’il devient humide ou sale, être confortable et constituer d’au moins deux couches de tissu. De plus, il doit conserver sa forme après le lavage et le séchage lorsqu’il s’agit d’un masque en tissu.

Comment mettre un masque ?

Tout d’abord en ce qui concerne les masques chirurgicaux il en existe deux sortes : avec des élastiques ou avec des fils que l’on noue derrière.

Tout d’abord il vous faut bien vous laver les mains avec une solution hydroalcoolique ou avec de l’eau et du savon. Sortir le masque de son emballage en ne touchant que les élastiques ou les fils. Le placer dans le bon sens puis placer les élastiques autour des oreilles sans toucher la partie centrale du masque. Appuyez ensuite sur la partie haute du masque au niveau de votre nez afin de le rendre hermétique. Un fois le haut bien placé attrapez le bas du masque puis le tirer pour couvrir le menton. Le but étant que l’air filtré par le masque ne puisse en sortir.

Comment retirer son masque ?

Si vous allez boire ou manger retirez votre masque toujours en le prenant par les élastiques, ne le descendez pas dans votre cou car vous risqueriez de le contaminer. Les masques à usage unique ne peuvent être portés que 4 heures maximum, puisque c’est la durée de vie du filtre qui s’y trouve. Si le masque est mouillé avant les quatre heures, changez-le.

Que faire ensuite de son masque ?

En ce qui concerne les masques chirurgicaux à usage unique, retirez-le, mettez le pendant 24 heures dans un sac plastique. Au bout de 24 heures vous pouvez le sortir pour le mettre dans la poubelle. Ne les jeter jamais dans la rue ou dans la nature ! Non seulement vous risquez de contaminer des enfants qui le ramasseraient ou des employés municipaux chargés du nettoyage, mais un masque chirurgical met 400 ans à se dégrader si vous le jetez dans la nature. Ne le jeter pas non plus dans vos toilettes !

Pour les masques en tissu placez les directement dans la machine à laver ou mettez le dans un sac plastique en attendant de le nettoyer.

Comment nettoyer son masque ?

Si vous avez fait le choix de porter un masque en tissu, il est réutilisable mais doit être nettoyé méticuleusement. Vous devez le laver en machine à 60 degrés pendant au moins 30 minutes avec du détergent pour machine à laver pas de javel ou d’alcool qui risqueraient d’endommager le tissu. Vous pouvez ensuite le passer dans la sécheuse. Si vous ne pouvez le passer en machine, mettez-le au four à 70 degrés (158 F) pendant 30 minutes.

Le masque en tissu ne doit pas être porté pendant plus de trois heures. De plus, si vous commencez à voir des signes d’usure il est temps de le changer. Certains masques en tissu contiennent des filtres que vous pouvez changer régulièrement. Mais ce filtre supplémentaire n’est pas nécessaire si vous respecter la durée de port du masque et son entretien.