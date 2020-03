Curling : équipe Martel détrône Équipe Laflamme au Alouette Côte-Nord Invitation

La séquence de succès de Denis Laflamme au Alouette Côte-Nord Invitation du Club de curling de Sept-Îles s’arrête à dix-huit victoires de suite et trois sacres consécutifs. Le quatuor du skip Yannick Martel formé pour la compétition tenue du 27 février au 1er mars a vaincu, en finale de la classe A, Laflamme et ses coéquipiers de la 68e édition.

Arrivé à Sept-Îles il y a quelques semaines, le Saguenéen Martel et ses partenaires de jeu Ghislain Boisvert, Yanick Michaud et Alain Lapierre ont renversé la formation de Denis Laflamme avec cinq points au huitième et dernier bout. Et dire que Laflamme, Michel Lachance, Steve Tremblay et Jean-Pierre Morin s’étaient forgé une avance de trois points à la septième manche.

Les honneurs de la classe B reviennent à une équipe entièrement féminine. Avec un vol au bout supplémentaire, Cindy Dallaire, Christine Beaulieu, Karine Lachance et Nadia Tremblay ont ravi le titre aux joueurs du skip Gaétan Lavoie, avec comme coéquipier Daniel Beaulieu, Jean-Baptiste Morin et Michel Gagnon.

Petite anecdote, on retrouve celles qui partagent la vie de deux des gagnants de la classe A chez les championnes de la classe B, Yannick Michaud et Nadia Tremblay, Yannick Martel et Cindy Dallaire. Pas de jalousie! Pour en rajouter, Christine Beaulieu a eu le dessus sur son paternel Daniel, et Karine Lachance a triomphé alors que son père Michel a connu la défaite en finale. Le curling, c’est des histoires de famille!

La 68e édition du Alouette Côte-Nord Invitation a regroupé 22 équipes, dont deux de Port-Cartier. Les à-côté n’ont pas manqué pour les participantes et participants en dehors des matchs. Repas, soirées Karaoké et dansante, ainsi que spectacle de Tempo ont enrobé l’événement.

Résultats des finales des autres classes

C

Gagnants : Simon Perreault, Christian Boudreault, Mason Cormier et Pierrot Deschênes

Finalistes : André Lessard, Mathieu Morasse, Marc Boulianne et Luc Vollant

D

Gagnants : Joël Collin, Éric Normand, Pascal Émond et Simon D’Astous

Finalistes : Jean-Pierre Lanteigne, Michel Bergeron, Daniel Michaud et Nancy Vallée