Cross-country : un deuxième titre provincial pour Jacob Girard

Le Port-Cartois Jacob Girard ne ralentit pas la cadence et a mis la main, samedi, sur un deuxième titre provincial consécutif sur la scène élite du cross-country.

Couronné champion juvénile, une semaine plus tôt, lors des championnats provinciaux civils présentés sur les Plaines d’Abraham, le marchand de vitesse a de nouveau imposé sa loi lors des championnats provinciaux scolaires.

Girard a volé la vedette sur un tracé de Saint-Hubert en Montérégie pour concrétiser ce deuxième triomphe consécutif et l’a fait de façon convaincante dans sa catégorie.

Le Nord-Côtier est passé à l’attaque dans le milieu du parcours. Il a pris les devants au troisième kilomètre et n’a plus jamais été menacé par la suite pour compléter les six kilomètres imposés en un temps de 19 minutes et 36 secondes.

Le grand vainqueur de 2019 l’a emporté avec une avance de 18 secondes sur son plus proche rival, Xavier Lemaître de la région hôtesse de la Montérégie. Girard se prépare maintenant en vue de son prochain défi d’envergure prévu en Ontario.

Autre titre

Quelques heures plus tôt, la Baie-Comoise Maude Lavoie-Nadeau avait procuré un premier titre à la Côte-Nord grâce à une brillante victoire dans le moustique féminin.

Médaillée d’argent aux championnats provinciaux civils, l’élève de sixième année est revenue à la charge avec une superbe conquête alors que sa coéquipière Justine Blais a décroché la médaille de bronze.

Fait à signaler, c’est la première fois que deux athlètes moustiques de la Côte-Nord montent sur le podium aux championnats provinciaux scolaires. La dernière victoire dans cette catégorie avait été remportée par la Septilienne Marie-Pierre Primard en 2009.