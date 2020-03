COVID-19 : une cellule stratégie économique pour épauler les entreprises et organismes

Une cellule stratégie économique regroupant divers intervenants économiques et touristiques de la MRC de Sept-Rivières est mise en place afin de soutenir les entreprises et organismes du milieu face à la crise de la COVID-19.

« On veut se concerter pour avoir une vue d’ensemble des informations et les uniformiser », indique Martin Lévesque, directeur général de Développement Économique Sept-Îles, une des organisations engagées dans la cellule.

Les divers intervenants demandent aux entreprises de se documenter, de dresser un portrait clair de leur situation, notamment les pertes d’emploi, de revenus.

Les informations recueillis permettront à l’équipe de la cellule de voir les impacts économiques des acteurs du milieu de la MRC de Sept-Rivières.

« On voit les entreprises qui ferment et on ne veut pas qu’elles se sentent abandonnées », mentionne la directrice générale de la Chambre de commerce de Sept-Îles – Uashat mak Mani-utenam, Jessica Belisle. « On veut mettre en lumière comment les entrepreneurs peuvent être innovants. »

Les chambres de commerce de Sept-Îles – Uashat mak Mani-utenam et de Port-Cartier agiront comme carrefour d’information pour la cellule stratégie économique.

La prochaine étape pour les membres de la cellule sera de communiquer avec les entreprises pour connaître les impacts à court, moyen et long terme. « Il faut travailler sur un questionnaire unique et après on passera en mode soutien direct avec les programmes de compensation. Il faut canaliser les informations », souligne Mme Bélisle, M. Lévesque ainsi que Bernard C. Gauthier de Développement Économique Port-Cartier.

Ressources en commun

Les intervenants de la cellule saluent les diverses mesures d’entraide mises de l’avant par les entreprises. « On vit une situation exceptionnelle. Les priorités ont changé. On met nos ressources en commun. On ratisse large. Les Innus sont aussi avec nous », mentionnent-ils.

« On a à cœur nos entreprises et nos organisations. Elles peuvent communiquer avec nous pour plus d’informations », conclut Mme Belisle.

« Le processus de documentation est important. C’est une étape critique dans la reprise. Il faut garder notre monde en santé pour passer la crise. Il faut diminuer, amenuiser l’impact sur chacune des entreprises », terminent M. Lévesque et M. Gauthier.

L’équipe de la cellule stratégie économique : la Chambre de commerce de Port-Cartier, la Chambre de commerce de Sept-Îles-Uashat mak Mani-utenam, Commerce international Côte-Nord, Développement Économique Port Cartier, Développement Économique Sept-Îles, la MRC de Sept-Rivières, Tourisme Côte-Nord, Tourisme Sept-Îles, la SADC Côte-Nord, la Société de développement économique de Uashat mak Mani-utenam, la Table bioalimentaire Côte-Nord, la Ville de Port-Cartier, la Ville de Sept-Îles ainsi que des représentants des ministères fédéraux et provinciaux.