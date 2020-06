COVID-19 : le portrait demeure inchangé depuis deux semaines sur la Côte-Nord

Le portrait de la COVID-19 est toujours au beau fixe sur la Côte-Nord, et c’est tant mieux. Le nombre de cas confirmés au coronavirus demeure le même depuis un peu plus de deux semaines, s’établissant à 119. Le site Internet du Centre de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord indique qu’il n’y a que cinq personnes qui ne sont toujours pas considérées comme guéries.

Pour l’ensemble de la province, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec rapporte 55 079 cas positifs depuis le début de la crise et 5 448 décès liés à la COVID-19.

Situation sur la Côte-Nord

*En date du 25 juin 2020 – 11 h

Les données sur la COVID-19 sont maintenant mises à jour sur une base hebdomadaire, soit tous les jeudis.

Nombre de cas confirmés (positifs) : 119

Répartition par MRC :

Basse-Côte-Nord : 0

Caniapiscau : 0

Haute-Côte-Nord : 3

Manicouagan : 14

Minganie : 5

Sept-Rivières : 97