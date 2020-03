COVID-19 : le milieu de la restauration doit s’adapter

Les restaurateurs doivent emboîter le pas et se plier aux exigences du gouvernement Legault. Ils ont à faire preuve de beaucoup de créativité afin de minimiser l’impact de celles-ci sur leur chiffre d’affaires. En effet, ils se voient contraints, depuis le 15 mars, de réduire leur capacité d’accueil de 50 % et de maintenir une distance d’un mètre entre les clients afin de limiter la propagation de la COVID-19.

Le Pub St-Marc de Sept-Îles s’adapte aux mesures en place. Il n’est plus possible de manger sur place, mais ses gestionnaires offrent un service « take out ».

Les quatre restaurants Tim Hortons de Sept-Îles demeurent ouverts, mais il est interdit aux clients de s’asseoir dans leur salle à manger respective jusqu’à avis contraire. Ils peuvent prendre leur commande pour apporter ou passer au service au volant.

Aux Galeries Montagnaises à Uashat, on recommande également fortement aux clients de ne pas se regrouper dans la foire alimentaire.