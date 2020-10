COVID-19 : La Compagnie proactive face au long congé!

Qui dit long congé, dit retour possible à Sept-Îles des étudiants aux études à l’extérieur, surtout pour leur semaine de « relâche »! Certaines personnes pourraient débarquer en provenance de régions au palier rouge. La Microbrasserie La Compagnie se montre proactive et met en place de nouvelles mesures.

L’équipe de La Compagnie est consciente que le long congé amènera plus de gens à Sept-Îles, étudiants ou pas, en provenance des zones identifiées à risque par le gouvernement, soit des zones orange et rouge.

« Nous sommes également conscients que notre établissement peut devenir un point de rassemblement pour tous ces gens qui sont heureux de retrouver leur beau coin de pays. Nous sommes habituellement très heureux de vous retrouver, mais en cette période houleuse, cela ne peut se faire sans un certain risque », a fait savoir Marie-Pier Johnson, une des trois personnes à la tête de la microbrasserie de Sept-Îles.

La Compagnie mettra donc en place les mesures liées au pallier orange. Il ne pourra y avoir qu’au maximum six personnes par table, la vente de la bière se terminera à 23h pour une fermeture de l’établissement à minuit. À votre arrivée, vous devrez nom et numéro de téléphone et répondre à quelques questions plus approfondies pour le registre.

« On voit ce qui se passe ailleurs et on veut être prudent, prévenir le coup. Nous le faisons afin de protéger nos employés, nos familles, nos clients réguliers et toute la population septilienne », ajoute la copropriétaire. « En tant que citoyen corporatif grandement impliqué dans son milieu, nous croyons qu’il est d’une importance capitale de se positionner face à cette situation.

L’équipe de la microbrasserie se montre ainsi proactive. Elle est consciente que de nouvelles éclosions de la COVID-19 sur la Côte-Nord pourraient faire basculer le milieu « vers une couleur plus foncée, provoquant ainsi la fermeture de nos établissements de restauration, mais aussi l’ajout de nouvelles mesures de confinement qui pourraient avoir un impact désastreux sur les habitudes de vie de tous les citoyens de la Côte-Nord ».

Le message est donc lancée à tous par La Compagnie, mais particulièrement à ceux et celles qui arriveront de zones à risque, de respecter les recommandations de la santé publique et de suivre les directives émises pour leur région d’origine. « Nous vous connaissons et nous savons que vous comprendrez les raisons qui nous poussent à mettre ces mesures en place », conclut Marie-Pier Johnson.