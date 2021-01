(Mise à jour) COVID-19 : cinq nouveaux cas en Haute-Côte-Nord

Le bilan quotidien du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord fait état de cinq nouvelles infections à la COVID-19. Les cinq nouveaux cas sont tous enregistrés dans la MRC de la Haute-Côte-Nord.

Selon Pascal Paradis, conseiller en communications au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, « les 5 cas sont reliés. Un des cas a fréquenté un milieu scolaire, mais il n’y a pas d’éclosion actuellement dans une école. Une désinfection des locaux fréquentés par le cas a été réalisée ».

Toujours selon M. Paradis, « le milieu scolaire concerné a transmis une lettre aux parents et aux membres du personnel. L’enquête épidémiologique est en cours. Les contacts étroits ont été identifiés et mis en isolement ».

La région totalise donc 325 cas confirmés depuis le début de la pandémie. Le CISSS de la Côte-Nord comptabilise 15 cas actifs et une seule hospitalisation en cours sur le territoire.

Situation sur la Côte-Nord

NOTE : Confinement du Québec et instauration d’un couvre-feu entre 20 h et 5 h pour la période du 9 janvier au 8 février 2021 : Restez à la maison et consultez la page Confinement du Québec pour connaître les détails. Vous pouvez aussi consulter toute l’information sur la COVID‑19.

*En date du 14 janvier 2021 – 11 h

Nombre de cas confirmés : 325 (+5)

Répartition par MRC :

Basse-Côte-Nord : 6

Caniapiscau : 6

Haute-Côte-Nord : 24 (+5)

Manicouagan : 100

Minganie : 17

Sept-Rivières : 172

Cas guéris : 307 (+2)

Décès : 3

Cas actifs : 15 (+3)

Cas actifs provenant d’une autre région : Moins de 5