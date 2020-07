Consommation de l’eau potable : la Ville de Sept-Îles se montrera plus sévère

La Ville de Sept-Îles prend les grands moyens pour la consommation de l’eau potable de la part de ses citoyens. Elle accentuera la surveillance quant au respect de la règlementation et donnera des contraventions.

« On ne manque pas d’eau, mais on s’aperçoit en semaine, de 19h à 22h, qu’il y a une surconsommation et que l’usine a de la misère à fournir », indique le directeur général de la municipalité Patrick Gwilliam. « En ce moment, on dépasse de 30 à 50 % la consommation habituelle d’été ».

Et parmi les constats, la municipalité mentionne que plusieurs citoyens ne respectent pas la règlementation qui stipule que l’arrosage des pelouses est interdit le mercredi.

« On comprend la situation (beau temps), mais on ne voudrait pas avoir à émettre des avis d’ébullition et pénaliser l’ensemble de la population. »

La Ville mentionne qu’elle ne compte pas pour l’instant interdire complètement l’arrosage comme il se fait dans d’autres municipalités.

« Toutefois, si on constate que la consommation d’eau demeure élevée, nous devrons prendre des mesures plus strictes pour protéger la capacité de production de nos installations de traitement et garantir la disponibilité de l’eau potable pour les usages essentiels comme l’alimentation, l’hygiène ou la protection incendie », précise M. Gwilliam.

Rappel du règlement sur l’usage de l’eau potable

En vertu du règlement sur l’usage de l’eau potable adopté en 2012, rappelons que l’arrosage des pelouses est permis uniquement de 19 h à 23 h :

– les lundis et jeudis pour les immeubles ayant un numéro civique impair;

– les mardis et vendredis pour les immeubles ayant un numéro civique pair.

L’arrosage manuel des jardins, des boîtes à fleurs et des plates-bandes est quant à lui permis en tout temps.

Le public est invité à se référer au site Internet de la Ville de Sept-Îles pour connaître les différentes dispositions de ce règlement.