Connaissez-vous 2019 en socio?

Notre façon à nous de revisiter la dernière année est de vous proposer cet amusant questionnaire. Jouez seul, en famille ou entre amis, mais amusez-vous! (Les réponses sont en page 24 et 25 de l’édition du 1er janvier du journal, distribué dans les derniers jours et disponible en ligne)

1. À quels départements de l’Hôpital Sept-Îles, deux véhicules téléguidés ont été remis par le Club Optimiste de Sept-Îles?

a) L’urgence et la chirurgie d’un jour

b) La pédiatrie et le bloc opératoire

c) Les soins intensifs et la pédiatrie

d) Le bloc opératoire et l’urgence

2. Quel est le nom de la directrice du Centre d’amitié autochtone de Sept-Îles?

a) Joyce Dominique

b) Marjolaine Tshirnish

c) Tanya Sirois

d) Joyce Grégoire

3. Les 13 et 14 novembre, le Centre des congrès a été l’hôte d’un événement régional autour de la maltraitance envers les enfants. Quel est le nom de l’organisme qui en était l’organisateur?

a) Éclore Côte-Nord

b) L’Envol – Maison de la famille

c) Espace Côte-Nord

d) CAVAC Côte-Nord

4. Qui a quitté son poste de directeur général au Centre d’intervention Le Rond-Point après dix ans de loyaux services?

a) Doris Nadeau

b) Edmond Michaud

c) Jean-François Albert

d) Stephen Bourgoin

5. Combien de canettes Réal Thérriault a-t-il ramassé en une année au profit de l’Élyme des sables?

a) 142 640

b) 140 260

c) 122 640

d) 164 022

6. Combien a récolté Centraide Duplessis suite à sa campagne de financement 2018?

a) 589 000 $

b) 613 500 $

c) 702 000 $

d) 617 000$

7. Quelle est la mission de l’organisme Greffe-toi à nous?

a) Apporter une aide aux femmes en situation de crise

b) Sensibiliser la population au don d’organes.

c) Accompagner les victimes d’acte criminel

d) Faire la promotion du don de sang

8. L’édition 2019 de la Grande guignolée des médias du 5 décembre a été un véritable succès. Quel a été le montant récolté (argent et denrées)?

a) 85 751,45 $

b) 119 658,75 $

c) 124 124,50 $

d) 137 893,51 $

9. Quel a été l’anniversaire célébré en 2019 pour la Réserve navale de Sept-Îles NCSM Jolliet?

a) 20 ans

b) 25 ans

c) 30 ans

d) 35 ans

10. Quel est le montant remis par le Port de Sept-Îles au service de popote roulante du Centre d’action bénévole Le Virage?

a) 50 000 $

b) 55 000 $

c) 60 000 $

d) 65 000 $

11. Quelle est la nouvelle identité de l’ANCATED?

a) Autisme Côte-Nord

b) Fondation du cancer du sein

c) Centre d’action bénévole Le Virage

d) APAME de l’Est de la Côte-Nord

12. Quelle communauté autochtone a été l’hôte de la 25e édition du Rassemblement des aînés?

a) Ekuanitshit

b) Essipit

c) Uashat mak Mani-utenam

d) Unamen Shipu

13. Quel est le nom du nouveau service de santé générale pour les jeunes de 12 à 25 ans à Sept-Îles?

a) Maison des jeunes l’Éclipse

b) Centre jeunesse de Sept-Îles

c) Aire ouverte

d) Carrefour santé jeunesse