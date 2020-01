Connaissez-vous 2019 à Port-Cartier?

Notre façon à nous de revisiter la dernière année est de vous proposer cet amusant questionnaire. Jouez seul, en famille ou entre amis, mais amusez-vous! (Les réponses sont en page 24 et 25 de l’édition du 1er janvier du journal, distribué dans les derniers jours et disponible en ligne)

1. L’un des sujets qui est revenus le plus souvent dans l’actualité durant l’année 2019 a sans aucun doute été le manque de main-d’œuvre. Le phénomène touche toutes les régions du Québec. Laquelle de ces entreprises a fermé à cause d’un manque de main-d’œuvre?

a) La banque CIBC

b) BMR Lauremat

c) Distribution JRV

d) Bioénergie Æ

2. Chaque année, le Centre d’action bénévole de Port-Cartier honore des gens qui se sont impliqués dans leur milieu. Parmi ces gens, lesquels ont été honorés en 2019?

a) Jacky Dufour, Claudette Alain-Côté et Roger Lapointe

b) Alain Thibault, Laurence Méthot et Violaine Doyle

c) Bernard Gauthier, Michel Gignac et Francine Dubé

3. Quel événement annuel n’a pas eu lieu en 2019, en raison de la situation financière de la municipalité?

a)Le Demi-marathon Rosaire-Roy

b) Le souper de Noël du Club de l’Âge d’Or

c) La Féria de Port-Cartier

d) Le Triathlon de Port-Cartier

4. La Port-Cartoise Debbie Laurie s’implique depuis longtemps dans la Marche Terry Fox. Elle est connue pour apporter son drapeau avec elle dans chacun de ses voyages. La marche en était à sa 29e édition cette année. À combien de Marche Terry Fox Mme Laurie a-t-elle participé?

a) 37

b) 38

c) 39

d) 40

5. Quel projet a été relancé par la Chambre de commerce, Développement économique Port-Cartier et la municipalité au cours de l’année 2019?

a) La rénovation de la bâtisse bleue

b) Un projet de résidence pour aînés

c) L’agrandissement du Café-théâtre Graffiti

d) L’agrandissement du parc de maisons mobiles

6. Quel nouvel événement à eu lieu sur l’île McKormick le 17 août?

a) Le concours de mangeurs de hot-dog de Port-Cartier

b) La Soirée Branchée

c) La Fête du Saumon de Port-Cartier

d) L’hommage au colonel McKormick

7. Quelle entente a été signée entre Port-Cartier et Sept-Îles au cours de l’année?

a) Entente pour le développement culturel

b) Entente pour le financement de la Station de ski Gallix

c) Entente de collaboration avec le Port de Sept-Îles

d) L’alliance anti Baie-Comeau/Sept-Îles/Port-Cartier