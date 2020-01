La circulation est interdite aux véhicules lourds sur la route 138 entre Beaupré et Baie-Sainte-Catherine et sur la 381 entre Saint-Urbain et Ferland-et-Boilleau pour une durée indéterminée en raison des conditions météorologiques difficiles.

La chaussée est enneigée et la visibilité va de réduite à nulle.