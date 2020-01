CINÉSEPT lève le voile sur sa 30e édition

Rendez-vous fort attendu des cinéphiles, la 30e édition du Festival du film de Sept-Îles (CINÉSEPT) qui se déroulera du 30 janvier au 9 février comporte la présentation de 40 films. Parmi les nouveautés, on retrouve la projection de cinq documentaires à l’auditorium du Cégep de Sept-Îles. Le fait qu’il y ait neuf invités représente un nombre record pour ce rendez-vous annuel consacré au cinéma.

Parmi les films à l’affiche, on retrouve Douleur et gloire de Pedro Almodovar, Il pleuvait des oiseaux de Louise Archambault, Les barbares de la Malbaie de Vincent Biron, Matthias et Maxime de Xavier Dolan, Parasite de Joon-ho Bong, Les misérables de Ladj Ly et Sympathie pour le diable de Guillaume de Fontenay. La programmation complète peut être consultée au www.cinesept.ca, portail web qui a été métamorphosé et qui affiche la nouvelle image du festival.

Des rencontres enrichissantes

Fidèle à ses habitudes, le Festival du film de Sept-Îles, au calendrier du 30 janvier au 9 février, donnera l’opportunité aux cinéphiles d’échanger avec des acteurs du septième art. Les invités de cette 30e édition sont Martin Laroche et Léane Labrèche-Dor (Le rire), Simon Beaulieu (Le fond de l’air), Kim St-Pierre, Jean-Simon Leduc et Maxime Dumontier (Réservoir), Louis Bélanger (Vivre à 100 milles à l’heure), Paolo Quaregna (La seconda Patria) et Roger Frappier (Chaakapesh).

La coordonnatrice de CINÉSEPT, Andréanne Roy, est visiblement heureuse du fait que la 30e édition s’accompagne d’un nombre record d’invités.

« Convaincre les invités de se déplacer ici n’a rien de difficile, c’est les frais de déplacement que cela engendre », précise-t-elle. « Ils savent bien qu’en venant ici ils vont vivre une expérience différente de celle dans les grands centres. Chaque fois, ils apprécient l’accueil qu’on leur réserve. Cette année ne devrait pas y faire exception. »