Ciné Sept dévoile son film d’ouverture

En présence de son réalisateur Martin Laroche et de la comédienne Léane Labrèche-Dor, la 30e édition de Ciné Sept s’ouvrira par la projection en grande primeur du film Le rire, le 1er février à 19 h 30 à la Salle Jean-Marc-Dion.

Le rire raconte l’histoire de Valérie, incarnée par Léane Labrèche- Dor qui a perdu son amoureux huit ans auparavant dans une guerre qui a bouleversé le Québec. On la suit alors qu’elle tente de reconstruire sa vie après ce drame. Employée dans un CHSLD, on la voit complice avec son nouveau conjoint Gabriel (Alexandre Landry) ainsi qu’une des bénéficiaires du centre, Jeanne (Micheline Lanctôt).

Dès 18h, les cinéphiles pourront prendre part à une soirée VIP « bouchées et bulles » durant laquelle ils pourront discuter avec les invités dans une ambiance décontractée. Il est également possible de se procurer des billets uniquement pour la projection qui sera suivie d’un entretien sur scène avec Martin Laroche et Léane Labrèche-Dor.

Les billets pour la soirée VIP sont au coût de 20$. Pour la projection uniquement, l’entrée est au coût de 10$. Les détenteurs de la carte de membre du Ciné-Club de la Salle Jean-Marc-Dion peuvent également l’utiliser lors de cet événement.

La programmation complète du Festival du film de Sept-Îles sera dévoilée le 23 janvier. Des passeports de cinq ou de dix billets sont également disponibles au Ciné-Centre de Sept-Îles.