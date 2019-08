Championnat canadien jeunesse : Camille Desjardins remporte l’argent

L’athlète de Sept-Îles, Camille Desjardins, remporte une médaille d’argent au lancer du disque en cette première journée du Championnat de la jeunesse de la Légion royale canadienne d’athlétisme à Sydney, Cap Breton.

Ce sont deux athlètes du club d’athlétisme de Sept-Îles qui font partie de l’équipe du Québec. Camille Desjardins prendra part également au lancer du marteau, tandis que son coéquipier Jules Croteau participera au 1500m marche. Ils seront en action tous les deux ce dimanche. Il est possible de connaître l’horaire et de d’écouter en direct certaines compétition via le site Internet https://athletics.ca/fr/championnat/championnat-dathletisme/. L’heure inscrite est celle des maritimes, donc prévoir une heure plus tôt.