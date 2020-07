C’est partie pour la première saison de Dek Hockey Sept-Îles

Le dek hockey à Sept-Îles était fort attendu à Sept-Îles si on se fie à la réponse des gens pour la première saison. Quelques 325 joueurs, jeunes et adultes, hommes et femmes, s’adonneront à ce sport sur le site situé en face de la GRC, à l’entrée de la ville.

« La réponse est excellente et il y a un demande à Sept-Îles », avance les deux promoteurs du projet, Marc Therriault et son fils Louis-Mathieu. Les deux hommes s’attendaient à moins en raison du contexte de la pandémie et des mesures instaurées.

Pour la catégorie junior, ils sont 130 jeunes. Ils ont droit à une journée de matchs préparatoires ce samedi 4 juillet afin d’équilibrer les équipes pour le calendrier régulier qui s’amorcera le lendemain.

Knapper sera d’ailleurs sur place pour la vente de bâtons, jambières, gants et autres pièces d’équipement cette fin de semaine.

Chez les adultes, on compte 26 équipes, dont huit chez la gente féminine. Elles entreprendront leur saison le 6 juillet.

Les matchs de la première saison de Dek Hockey Sept-Îles seront joués les lundis, mardis, mercredis, samedis et dimanches.

L’ouverture officielle, avec la roulotte qui servira alors de restaurant, se fera à la fin juillet. Un tournoi régional est d’ailleurs prévu au cours de l’été avec des formations de Baie-Comeau.