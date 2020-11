C’est parti pour la Grande guignolée du CAB de Port-Cartier

Comme chaque année, les gens sont invités à faire preuve de générosité pour la Grande guignolée organisée par le Centre d’action bénévole (CAB) de Port-Cartier.

L’organisme ne récolte que des dons en argent. La directrice du CAB de Port-Cartier, Laurencia Bond, explique qu’il y a deux façons pour faire un don. Les gens peuvent se présenter en personne aux locaux du CAB de Port-Cartier ou ils peuvent le faire en ligne en suivant ce lien. Il est possible de faire un don jusqu’au 16 décembre. Un reçu aux fins d’impôts pourra être remis pour les dons de 20$ et plus.

L’argent récolté servira à offrir des bons en argent pour les familles dans le besoin. Avec ses bons, les personnes pourront se rendre dans les commerces pour acheter de la nourriture.

Le CAB de Port-Cartier a commencé sa campagne en sollicitant les donations des entreprises de Port-Cartier. Jusqu’à présent, la grande guignolée a déjà réussi à amasser plus de 8 000$.