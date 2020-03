Café gratuit chez Couche-Tard pour les travailleurs essentiels

Désireuse de faire sa part et prêter main-forte dans le contexte actuel de pandémie de COVID-19, Couche-Tard a pris la décision d’offrir gratuitement le café et le thé à tous les travailleurs de la santé et aux premiers répondants, incluant pompiers, policiers et ambulanciers.

Cette initiative est effective dès aujourd’hui 19 mars sur tout le territoire canadien où sont présentes les bannières Couche-Tard et Circle K, jusqu’au16 avril. Si la période de crise se prolonge, l’initiative pourrait être prolongée selon l’évolution de la situation au pays.

Les travailleurs de la santé et les premiers répondants n’auront qu’à présenter une carte d’identification professionnelle ou démontrer qu’ils font bien partie de l’un ou l’autre de ces groupes pour recevoir leur café gratuit, sans aucune autre condition.