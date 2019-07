Alouette investit 474 M$ pour se moderniser

Malgré une année 2018 difficile dans le monde de l’aluminium, Alouette a annoncé ce matin des investissements de 474 M$, permettant une modernisation de ses installations, d’ici 2023.

Le président de l’Aluminerie Alouette, Patrice L’Huillier se dit optimiste pour le futur grâce, entre autres, à la levée des tarifs douaniers américains sur l’aluminium. Il était à présent venu le temps de moderniser les installations, afin d’assurer la pérennité de l’entreprise.

« Nos employés actuels et futurs bénéficieront de ces investissements par le développement des compétences, la diminution des risques en santé et sécurité au travail et la possibilité d’occuper des emplois stimulants faisant appel à des technologies nouvelles», affirme M. L’Huillier.

De plus, l’aluminerie reçoit 15 M $ du Fonds stratégique pour l’innovation, annonce faite par le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, François-Philippe Champagne, qui s’était déplacé au nom du ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique.

Ce montant permettra la mise à niveau des cuves d’électrolyse, la conversion au gaz naturel pour la cuisson des anodes et l’utilisation de véhicules de production automatisés.

«Avec l’annonce de ce matin, on accélère la transition technologique de l’entreprise pour maintenir sa position stratégique mondiale», avance le ministre Champagne.