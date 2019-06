Accident majeur à la traverse de Tadoussac

Une collision majeure est survenue un peu avant 13 h en ce lundi de la Fête nationale à Tadoussac, accident impliquant un traversier et un véhicule au quai d’embarquement.

La Sûreté Québec indique que selon les premières constatations «un véhicule récréatif aurait eu un problème mécanique et le conducteur fut incapable d’immobiliser son véhicule dans la descente. Un impact important eu lieu avec un traversier.»

Les deux passagers du motorisé ont été gravement blessés. «On pourrait craindre pour la vie de l’homme et la femme, tous deux de 40 ans», précise le sergent Hugues Beaulieu, agent d’information à la SQ.

La route 138 est complètement fermée pour une durée indéterminée et les traversées entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine interrompues. La route 172 vers le Saguenay est le détour possible.