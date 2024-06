Photos | Voici le Maxi 3.0

C’est enfin ouvert! Le Maxi de Place des Cormiers à Sept-Îles a accueilli ses premiers clients sur le coup de 8h le jeudi 6 juin. Ils étaient nombreux à faire la file à l’extérieur avant l’ouverture des portes.

La transformation du Provigo en Maxi, version 3.0, aux dires d’Eric Provencher, directeur de groupe Maxi, a nécessité des investissements de 5,7 M$. « On est où on voulait être », souligne-t-il.

Une vingtaine de nouveaux emplois ont été créés. Plusieurs travailleurs du Provigo sont restés.

M. Provencher souhaite que le nouveau magasin soit encore plus proche de la communauté. « Le but, c’est de nourrir tout le monde. Si on peut le faire d’autres façons, on va le faire ».

Le directeur du nouveau magasin, Miguel Jean, veut miser sur un partenariat avec le Comptoir alimentaire de Sept-Îles. Un montant de 2 500$ a d’ailleurs été remis à l’organisme, représenté par sa directrice Guylaine Caron.

M. Eric Provencher assure que l’autre Maxi, celui aux Galeries Montagnaises, qui a eu droit à un rafraichissement au début de 2024, va rester.

« Il y a de la place pour les deux. On les aime autant un que l’autre », dit-il. « Les gens veulent de la variété. Pour les prêts à préparer, s’ils les veulent, ils vont les avoir. »