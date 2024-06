Le Club de lecture TD sous une nouvelle formule à la bibliothèque de Sept-Îles

Le Club de lecture TD est de retour à la bibliothèque Louis-Ange-Santerre. Les enfants de trois ans et plus pourront relever des défis de lecture à leur rythme au cours de l’été. Un sentier du conte, des prix et surprises sont prévus pour les participants.

Les jeunes participants auront dix semaines pour relever des défis de lecture et noter le tout dans un petit carnet remis dans le cadre du Club de lecture TD. Le tout se fera de façon autonome et à leur rythme. Chaque semaine, des défis seront proposés et des prix seront tirés parmi les participants.

Les enfants pourront découvrir un « sentier des contes » à la bibliothèque. D’autres surprises sont gardées secrètes pour le moment.

« Ces initiatives ludiques sont importantes pour maintenir et développer l’intérêt des jeunes pour la lecture pendant la saison estivale », mentionne le bibliothécaire Mathieu Dauphinais. « On souhaite démontrer aux enfants, mais aussi aux parents, que ça peut être le fun de faire un tour à la bibliothèque, même l’été ! »

Le lancement du Club de lecture TD se fera le samedi 8 juin à la bibliothèque Louis-Ange-Santerre. Dès 9 h 30 les jeunes pourront assister à l’heure du conte présenté par l’Organisme bassins versants (OBV) Duplessis. Les 6-12 ans pourront participer à une activité de yoga animée par Fandango à 10 h 30 au petit théâtre du Centre Socio-Récréatif. Mission : Top Chrono propose un jeu d’évasion entre 10 h et 15 h.

L’inscription au Club de lecture est gratuite pour les enfants abonnés à la bibliothèque.