1,3 M$ pour atténuer les risques liés aux feux de forêt sur la Côte-Nord

Québec investit 1,3 M$ à Sept-Îles, Port-Cartier, Baie-Trinité et Godbout, pour la mise en œuvre de mesures d’atténuation des risques liés aux feux de forêt.

À Sept-Îles, l’argent servira à la réhabilitation des lignes mécanisées de protection réalisées en urgence autour de la ville au cours de l’été 2023. Elle contribuera aussi à la mise en œuvre des mesures recommandées par la SOPFEU pour augmenter la résilience face aux incendies de forêt.

« L’an dernier, nos équipes ont dû mettre en place rapidement des mesures pour protéger nos infrastructures des feux de forêt. Les sommes annoncées aujourd’hui permettront de finaliser de manière consciencieuse les travaux de protection entamés en urgence l’été passé et d’être encore mieux outillés pour le futur », a affirmé le maire de Sept-Îles, Denis Miousse.

À Port-Cartier, Baie-Trinité et Godbout, les sommes permettront aussi de concrétiser les recommandations de la SOPFEU. Des mesures de sensibilisation auprès du public sont prévues, en plus de travaux de contrôle de la végétation pour protéger les résidences, entreprises et infrastructures essentielles.

« Il est clair que la prévention est importante en tout temps, mais aussi à l’approche de la saison des feux de forêt. Je suis content de cet investissement, mais surtout, je suis fier de la proactivité des municipalités pour assurer la sécurité de leurs citoyennes et citoyens en mettant en place des mesures préventives afin de protéger les résidences, les entreprises et les infrastructures essentielles », a commenté Yves Montigny, député de René-Lévesque.

L’investissement s’inscrit dans le Cadre pour la prévention de sinistres (CPS), qui est sous la coordination du ministère de la Sécurité publique. Les projets retenus ont été déposés par les municipalités et ont fait l’objet d’analyses des experts du ministère. Les municipalités seront responsables de l’exécution des travaux.

Répartition des sommes

Sept-Îles : 318 811 $

Port-Cartier : 247 880 $

Baie-Trinité : 538 098 $

Godbout : 269 214 $