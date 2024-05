Un nouveau skatepark pour la mi-octobre à Sept-Îles

C’est à la mi-octobre que la construction du nouveau skatepark de Sept-Îles devrait être complétée.

Le coût des travaux est estimé à 1,5M$. Le nouveau skatepark sera situé derrière l’aréna Guy Carbonneau.

Rappelons que ce projet est né des démarches entreprises par un comité de parents et de jeunes souhaitant doter la municipalité d’une infrastructure plus moderne pour ce type d’activité.

Lors de la séance du conseil du 13 mai, un contrat d’une valeur de 1 249 141$ a été accordé à Pavage béton TC pour la réalisation du nouveau skatepark.

Le maire de Sept-Îles a rappelé que ce projet était un bon exemple de l’explosion des coûts dans la construction.

« Quand on parle que les coûts explosent, rappelons-nous que ce projet lorsqu’il a été présenté pour la première fois, il tournait autour de 500 000$ et là on est rendu à 1,5M$. Vous voyez que plus on attend, plus ça coûte cher », a affirmé Denis Miousse.