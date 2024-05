Le cauchemar du Drakkar se poursuit

DRUMMONDVILLE | Après avoir quitté Baie-Comeau en retard 2-0 dans la série et n’ayant marqué aucun but au cours des deux premières rencontres à domicile, le Drakkar se rendait à Drummondville pour la suite de cette finale 2024 de la LHJMQ. Force est d’admettre que les nord-côtiers étaient loin d’être au bout de leur peine, puisqu’ils ont été rossés 6-2 sur la patinoire du Centre Marcel-Dionne. À la surprise générale, ils feront déjà face à l’élimination mardi.

Le Drakkar pourrait ainsi voir son premier passage en finale depuis 2014 prendre fin de la plus abrupte des façons. Motivés par la présence des 3600 spectateurs présents, les Voltigeurs ont agi en véritable rouleau compresseur, se forgeant une avance de 4-0 après 20 minutes de jeu. À la mi-partie, les olé, olé, olé, chantés par les amateurs du Centre-du-Québec, se faisaient déjà entendre. Le fait qu’ils aient réussi à arrêter leur séquence sans but marqué à 162 minutes et 4 secondes demeure une bien mince consolation pour les hommes de Jean-François Grégoire.

Plus de détails à venir.