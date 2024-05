L’ancienne SPCA Côte-Nord sera démolie avant le début de l’été

La Ville de Sept-Îles procédera à la démolition des anciens locaux de la SPCA Côte-Nord situés sur la rue Holliday.

La démolition était la seule option envisageable, affirme la directrice générale de la Ville de Sept-Îles, Catherine Lauzon, parce que les bâtiments étaient vétustes.

Cette opération devrait avoir lieu avant le début de l’été.

« On souhaite procéder à la démolition rapidement des bâtiments parce qu’il y a déjà eu du vandalisme et on veut s’assurer qu’il n’y ait pas d’occupation illégale durant l’été », dit-elle.

Les travaux seront effectués par les employés de la Municipalité.

Pour ce qui adviendra du terrain, aucune décision n’a encore été prise concernant un futur usage de ce dernier.