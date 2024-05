Le festival Cinédanse à Sept-Îles cet été

Le festival qui allie danse et cinéma aura pour thème « Guérir les blessures/Nanatushitishutau » et sera de passage à Sept-Îles trois fois cet été.

Le festival se déroulera du 23 au 28 juillet et aura pour thème « Guérir les blessures/Nanatushitishutau ». La poétesse innue Joséphine Bacon ouvrira le festival avec un makusham, à la chapelle du Vieux poste.

C’est au fil de rencontres avec elle que le directeur du festival a décidé d’installer sa célébration sur la Côte-Nord. Il amène avec lui sa conviction que notre coin de pays « regorge d’un patrimoine d’une immense valeur, [dont] la musique, les arts visuels, la poésie et les contes. »

Un pré-festival aura lieu du 22 au 25 mai, avec la chorégraphe New-Yorkaise, Tamar Rogoff. Elle utilise la danse et la nature pour guérir des conditions physiques « ce n’est pas […] des remèdes miracles avec toutes sortes de pilules et de piqures », confie Sylvain Bleau, directeur de la Caravane de Phœbus.

Pour lui, la danse est essentielle à la « santé mentale aussi, ça crée aussi des phénomènes, parce que notre monde, depuis toujours, a besoin de danser. »

Finalement, des rencontres professionnelles se tiendront du 24 au 26 septembre sous le thème « Regards sur nos danses à l’ère numérique ». Ces assemblées ouvertes au public passeront par le Cégep de Sept-Îles. Sylvain Bleau veut apporter du positif aux jeunes, dans un système scolaire qu’il considère principalement axé sur le négatif, sur « tout ce qui ne va pas ».

Pour le directeur de la Caravane Phœbus, le thème du festival s’est formé en rencontrant les acteurs d’ici. Comment respecter les savoirs et le territoire ancestral où le festival s’installe ? « En les rencontrant et en jasant. En lisant Joséphine [Bacon], en parlant avec Isabelle Mapachee, la [co] fondatrice du pow-wow de Pikogan, […] en rencontrant les jeunes qui ont bénéficié du passage du studio Wapikoni mobile, en les invitant à nos événements, […] en leur donnant la parole, […] pas en faisant des one-shot-deal, […] en les réinvitant. »