Innu Nikamu | La musique, le langage universel du chef Mike Mckenzie

Le chef de Uashat mak Mani-utenam, Mike Mckenzie, avait 10 ans lors de la première édition du festival Innu Nikamu.

« Je me souviens que c’était sous un chapiteau que Innu Nikamu se faisait durant les premières années », dit Mike Mckenzie.

Le coup de cœur du chef dans la programmation est les Frères Grégoire, un groupe de Uashat. C’est l’un des premiers groupes qui a pu chanter dans les bars de Sept-Îles.

« Ils sont toujours un de mes groupes préférés. On a grandi là, avec cette musique-là, à Uashat. J’étais ami avec Yan Grégoire, étant jeune. On a grandi ensemble et lorsqu’ils se pratiquaient, j’étais là, je les écoutais » se remémore le chef.

« Mais il y a aussi Bryan Adams, c’est sûr. Bryan Adams est le coup le cœur pour tout le monde. »

ITUM est un des partenaires majeurs du Festival depuis 40 ans, tous les secteurs sont mobilisés.

« Je suis fier de voir le Festival qui est maintenant international », dit-il. « Il y a aussi la musique autochtone à travers laquelle on a pu voir l’évolution de nos jeunes. On va pouvoir les mener encore plus loin dans l’avenir, car la musique est un langage universel. »